Tek başına 13 milyon 750 bin Euro kazandırdı

18 Ekim 2021 Pazartesi - 11:41
Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas durdurulamıyor. 2-1 kazanılan Kayseri
maçında 2 golü atan, 1-1 biten Alanya
karşılaşmasında 1 puanı getiren asisti yapan Bakasetas dün de 2 golle yıldızlaştı.
Fenerbahçe ağlarına gönderdiği ilk gol Bakasetas'ın Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti.
Sabah'ın haberine göre; Yıldız oyuncu 9 lig maçında 7 gol, 3 asiste ulaştı. 21 puanın 16'sına direkt katkı sağlayıp 13 milyon 750 bin Euro'nun Trabzon
spor'un kasasına girmesini sağladı.
Yunan 10 numara aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzon formasıyla Sarı-Lacivertli ekibe frikik golü atan ilk oyuncu oldu.
Bakasetas, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra da Trabzonspor
formasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı.