Tek başına Galatasaray'dan fazla puan topladı

Yaptığı kurtarışlarla lige harika bir başlangıç yapan Altay Bayındır takımına tam 11 puan kazandırdı.

20 Ekim 2020 Salı - 11:21
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Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla genç eldiven büyük alkış toplamıştı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.
 
11 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI
 
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: altay bayındır fenerbahçe
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