Tek başına Galatasaray'dan fazla puan topladı

20 Ekim 2020 Salı - 11:21
Fenerbahçe'de kaleci Altay
Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla genç eldiven büyük alkış toplamıştı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.
11 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Çaykur Rizespor
, Galatasaray
, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.
(Sabah)