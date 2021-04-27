Real Madrid-Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da!

La Liga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid, Thomas Tuchel sonrası bambaşka bir kimliğe bürünen Chelsea'yi yarı final ilk maçında konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

27 Nisan 2021 Salı - 9:53 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 9:55
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Atletico Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında kaybettiği haftada fırsat tepip Real Betis'le golsüz berabere kalan Real Madrid, Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Liverpool'u kupa dışına itip bu aşamaya yükselmeyi başarmıştı. Eden Hazard ve Toni Kroos iyileşti. Hazard ilk 11'de olmaz ancak Kroos, Casemiro ve Modric'le orta alanda başlayacaktır. Sergio Ramos ve Ferland Mendy sakat, TD Zinedine Zidane'nın savunma hattını "Carvajal, Varane, Militao, Nacho" olarak dizayn etmesi bekleniyor. Gole en yakın isim kuşkusuz Karim Benzema olacak. Kanatlardan desteği Vinicius Jr ve Asensio verecek.
 
Thomas Tuchel sonrası gözle görülür bir şekilde savunma kalitesini yukarı çeken Chelsea, belki de sadece Premier Lig'de 5-2 kaybettikleri West Bromwich maçında taraftarlarını şaşırttı. Geride kalan hemen hemen her maçta kaleci Edouard Mendy'yi övdük, Jorginho'nun orta alana kattığı akıldan söz ettik. Tabii bunların yanında bir isim dikkati çekiyordu. Mateo Kovacic sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Tuchel'in orta dörtlüsü "James, Jorginho, Kante, Chilwell" şeklinde olacak. Hücumdaki yerleri tahmin etmek ise kolay değil. Tuchel bazen Kai Havertz'i merkeze atıp arkasına "Pulisic & Mount" yaparken; bazen de Timo Werner'i öne atıp arkasını "Havertz & Ziyech" yapabiliyor. Bir başka Madrid deplasmanında, Atletico Madrid'e karşı da Olivier Giroud en önde başlamış, arkasında Mount destek verirken yanında Werner oynamıştı.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
 Real Madrid son 4 resmi maçta kalesinde gol görmedi!
- Chelsea deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde gol yemedi!
- Chelsea, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finale kalan (8 kez) İngiliz takımı; Real Madrid ise turnuva tarihinde bu aşamada en fazla boy gösteren (14 kez) ekip.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %44'lük kesim yarı final ilk maçında eflatun-beyazlı ekibi Chelsea karşısında galibiyete yakın görüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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