Tek teselli derbinin berabere bitmesi

Ç.Rizespor'a evinde kaybederek büyük bir avantaj yitiren Galatasaray'da derbinin berabere bitmesi teselli olarak görüldü.

23 Mart 2021 Salı - 8:45
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Derbi berabere bitti, Galatasaray yeniden havaya girdi. Rize’ye evinde yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, 48 saat sonra oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının berabere bitmesiyle kendine geldi.
 
Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin ikisinin birden kayıp yaşamasıyla teselli buldu. Galatasaray’da teknik kadro ve yönetim, büyük fırsat kaçırdıkları noktasında birleşirken, derbide kendileri için en iyi senaryonun gerçekleştiğini düşünüyor.
 
Milli aradan sonra yeni sayfa açılması noktasında hemfikir olan sarı-kırmızılılar, Hatay maçını da bu nedenle çok kritik görüyor. Teknik kadro bu çerçevede yarından itibaren tesislerde futbolculara bunu anlatacak, kaybedilmiş bir şey olmadığını ve şampiyonluk için güçlü şekilde iddialarının bulunduğunu dile getirecek.
 
Lider Beşiktaş, avantajlı görünmesine karşın, Türk Telekom’a geleceğini ve zorlu fikstürünü göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar bu nedenle Ozan Tufan’ın son dakikalarda attığı golün şampiyonluk yolunda çok kritik olduğunu düşünüyor. (Skorer)

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Etiketler: galatasaray fenerbahçe beşiktaş
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