Telles şoku! Coronavirüse yakalandı

Porto'dan Manchester United'a transfer olan Alex Telles corona oldu.

29 Ekim 2020 Perşembe - 9:11
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Galatasaray'ın eski oyuncularından, Manchester United'ın yeni transferi Alex Telles de koronavirüse yakalanan oyuncular arasına dahil oldu.
 
İngiliz ekibinin teknik direktörü Solskjaer, RB Leipzig maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 
Solskjaer, "Telles'in testi pozitif çıktı ve birkaç gün bizimle olamayacak. Semptom taşımıyor, iyi olacak ve kısa süre içinde aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.
 
Telles, MANU'ya gittikten sonra sadece PSG maçında 67 dakika sahada kalmıştı.
 

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