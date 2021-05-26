Temmuz iddiaları vardı! Seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü 18 Haziran'da seçim yapılacağını duyurdu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:48 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 16:28
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Kulüp tarafında yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk.
 
Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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