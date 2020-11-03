Tepkiler yükseldi Ljajic Utku'yu evine göndermedi

Sergen Yalçın'ın "Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor" dediği, taraftarın eli belinde ısındığı için tepki gösterdiği Ljajic dünkü idman sonrasında 1 saat ekstra frikik ve şut çalıştı.

03 Kasım 2020 Salı - 10:35
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Beşiktaş'ta bu sezon en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Adem Ljajic hem teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi ile ilgili sözlerine hem de taraftarların tepkilerine sahada yanıt vermeye hazırlanıyor.
 
Yalçın'ın maç öncesi Sırbistanlı futbolcu için "Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz" demişti. Ljajic'in eli belinde ısınıp arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşması da taraftarların sert eleştirilerine neden olmuştu.
 
UTKU İLE EKSTRA ŞUT ÇALIŞTI
 
Bu sezon görev yaptığı 5 resmi maçın sadece 2'sinde 11'e giren, henüz gol ya da asisti bulunmayan ve son 2 maçta kulübeden çıkamayan Ljajic dünkü idmanla birlikte vites yükseltti. Malatya maçında Sergen Yalçın'ın sonradan oyuna girmesi için bile tercih etmediği 29 yaşındaki futbolcu pazartesi sabahki antrenmanın sonrasında ekstra çalışma yaptı.
 
Kaleci Utku'yu da karşısına alan Ljajic'in ekstra 1 saat boyunca frikik ve şut antrenmanı yaptığı öğrenildi.
 

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Etiketler: ljajic beşiktaş
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