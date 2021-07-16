Terim açıkladı! 'Mostafa Mohamed'i davet ettim'

İtalyan basının açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Mostafa Mohamed hakkında önemli sözler sarfetti.

16 Temmuz 2021 Cuma - 11:15
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Euro 2020’yi, İtalya’nın şampiyonluğunu değerlendirirken, bu turnuvadaki karşılaşmaları eğitim için kullandığını da anlattı.
 
Terim, “Geçiş hücumları futbolda hep belirleyici olduğundan, takımların topa sahip olmaya konsantre olduklarını gördük. Sadece teknik açıdan değil; fizik olarak da öne çıktı. Birçok maç 120 dakika oynandı. Buna karşın kalite düşmedi. Örneğin ben, bizim Mısırlı forvetimiz Mustafa Muhammed’i maçları benimle izlemesi için davet ettim. Ona forvet oyuncularının nasıl orta saha oyuncuları kadar çok koştuğunu göstermek istiyordum” dedi.
 
Hakan itirafı
 
İtalya’yı elde ettiği zaferden dolayı kutlayan Fatih Terim, “İtalya’nın EURO 2020 zaferi hak edilmiş bir zaferdi. Arkadaşım Mancini’yi tebrik ediyorum. Sağlam, birlikte oynayan ve harika bir takım ortaya çıkardı. Spinazzola, Chiesa, Chiellini ve Bonucci çok iyiydi. Barella’yı da ayrıca çok beğeniyorum. Şimdi Inter’de Hakan ile birlikte oynayacak. Zaten iyi bir oyuncuydu ama EURO 2020’de çok daha yüksek bir seviyeye çıktı” diye konuştu.
 
Milan’dan Inter’e giden milli futbolcu ile ilgili de konuşan Terim şunları söyledi:
 
“Hakan Çalhanoğlu’nu seven, ona güvenen biri olarak çok mutluyum. İlk kez 2013’te 19 yaşındayken Türkiye forması giydiğinde ben de o takımın teknik direktörüydüm. Halâ gururla izliyorum. Türk gençlerine örnek oluyor. Bu transferin güzel yanı, Hakan’ın kendi kaderini seçebilecek olmasıydı. Milan’da geçirilen dört yıl sonrası Inter’e geçmesine çok da şaşırmadım. Artık İtalya’yı ve ligi biliyor. En iyi şekilde nasıl rekabet edebileceğinin de farkında.”

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Etiketler: fatih terim galatasaray mostafa mohamed
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