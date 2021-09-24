Terim Yedlin'i görünce... Boey seferberliği

DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Fatih Terim Sacha Boey için kulüp doktoru Yener İnce'den sürekli bilgi alıyor.

24 Eylül 2021 Cuma - 11:24
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Yedlin'in sağ bekte üst üste ortaya koyduğu kötü performans, Terim'i alternatif arayışına itti. Tedavisi süren Sacha Boey hakkında sürekli bilgi alan Fatih hoca, genç oyuncuyu bir an önce sahaya sürmek istiyor.
 
Ancak kulüp doktorları, Fransız futbolcunun Göztepe maçında oynamasının da zor olduğunu belirtiyor. Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanına yetiştirilmek istenen Boey'nin yokluğunda bir çözüm yolu arayan Terim, Yedlin'in yerine Alpaslan'ı kullanmanın hesapları içinde. Doktorlar ise Boey'nin tedavi programını daha da yoğunlaştırdı.

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Etiketler: boey yedlin galatasaray
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