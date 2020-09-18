Test kitleri arızalı çıktı, Antalyaspor İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor'da çok sayıda futbolcunun corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, bu nedenle İstanbul'a gidememişti. Sağlık İl Müdürlüğü devreye girdi ve yapılan testte 1 futbolcu ve 1 personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Test kitlerinin arızalı olduğu ortaya çıktı. Antalyaspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a geliyor.

18 Eylül 2020 Cuma - 23:27
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Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı.
 
Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi.
 
Yapılan ilk testte 46 kişinin 41'inin koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci testte ise 46 kişinin 40'ında corona virüs vakasına rastlandı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Yapılan üçüncü teste 1 kulüp personeli ve 1 futbolcuda Kovid-19 bulgularına rastlandı.
 
Antalyaspor'dan açıklama geldi   
Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ligin ikinci haftasında yarın Beşiktaş deplasmanında oynanması planlanan maç öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığına işaret edildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Fraport TAV Antalyaspor'umuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Kovid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."
 
 

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Etiketler: Test kiti Antalyaspor Beşiktaş
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