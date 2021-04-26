TFF 1.Lig alev alev! İşte son puan durumu

Bu sezon Cüneyt Dumlupınar, Ümit Özat gibi isimlerle çalışan Adana Demirspor TFF 1.Lig'de Samet Aybaba'yla liderlik koltuğuna oturdu.

26 Nisan 2021 Pazartesi - 9:05
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Süper Lig yolunda şampiyonluk ve play-off mücadelesi büyük heyecana sahne oluyor.
 
ADANA DEMİRSPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ
 
TFF 1. Lig'de doludizgin ilerleyen Adana Demirspor, Tuzlaspor engelini rahat aştı. Mavi-lacivertliler, 4'te Hasan'la penaltı kaçırdı. 19'da takımı öne geçiren Pa Dibba, 48'de farkı ikiye çıkarttı. 87'de Yunus skoru tayin etti: 3-0. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Mavi Şimşekler, zirveye çıktı. Son üç haftaya 64'er puanla giren takımlardan Adana Demirspor ve Giresunspor üçlü averajda önde bulunuyor.
 
SAMSUNSPOR PUANI EŞİTLEDİ
 
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yasin Öztekin, 48. dakikada da Gökhan Karadeniz kaydetti. Karadeniz temsilcisi bu önemli galibiyetle puanını 64'e yükselterek, Süper Lig'e doğrudan çıkma umudunu son 2 haftaya taşıdı.
 
GİRESUNSPOR YARA ALDI
 
TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakasında play-off mücadelesi veren Altınordu, şampiyonluğu kovalayan GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla 64 puana ulaşan GZT Giresunspor, Adana Demirspor'un aynı puana yükselmesi sonucu averajla 2. sıraya geriledi. Puanını 54 yapan Altınordu ise 6. sırada konumlandı ve play-off potasında yer almaya devam etti.
 
İŞTE TFF 1.LİG'DE PUAN DURUMU

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