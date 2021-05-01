TFF 1. Lig'de Akhisarspor'un küme düşmesi kesinleşti!

Eskişehirspor ve Ankaraspor’un ardından Akhisarspor'un da küme düşmesi kesinleşti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:40
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi.
 
Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda etti
Deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, 33. haftayı düşme hattının üzerindeki Adanaspor ve Menemenspor'un 5 puan gerisinde 29 puanla kapattı. Manisa temsilcisi, geçen sezon play-off oynadığı lige bu sezon son hafta öncesinde veda etti. 
 
2012-2013'ten itibaren 7 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018'de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı. 
 
Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019'da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu. 

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