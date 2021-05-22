TFF 1. Lig'de finalin adı Altınordu - Altay! Süper Lig için son bilet

Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. Samsunspor ve Altınordu play off’larda final biletini almak için karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Altınordu adını finale yazdırdı.

Altınordu'nun gollerini 32. dakikada Metehan ve 90+7'de Enis Destan kaydetti. Samsunspor'un gollerini ise 55. dakikada penaltıdan Nadir ve 81. dakikada Yasin Öztekin attı.

VAR KARARI

54. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.