TFF 1. Lig'de finalin adı Altınordu - Altay! Süper Lig için son bilet

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. Yarı final rövanş maçında Samsunspor 2-2 berabere kalan Altınordu ilk maçı 1-0 kazandığı için adını finale yazdırdı. Finalde Altay ve Altınordu Süper Lig bileti için mücadele verecek.

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:02
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Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. Samsunspor ve Altınordu play off’larda final biletini almak için karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Altınordu adını finale yazdırdı.
 
Altınordu'nun gollerini 32. dakikada Metehan ve 90+7'de Enis Destan kaydetti. Samsunspor'un gollerini ise 55. dakikada penaltıdan Nadir ve 81. dakikada Yasin Öztekin attı.
 
VAR KARARI
 
54. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
 
 Bu sonuçla finale yükselen Altınordu'nun rakibi  Altay oldu. TFF 1. Lig play-off finali 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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