TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı! Ankaraspor lige veda etti

TFF 1. Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Ankaraspor, Menemenspor'un Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından lige veda eden ikinci takım oldu. Adana Demirspor, 64 puanla averajla liderliğe yükseldi. Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puanda takipte.

25 Nisan 2021 Pazar - 22:59
İLGİLİ HABERLER
Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı! Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa Erzurumspor 3 haftada 9 puan yaptı! Başakşehir - Alanyaspor nasıl başladıysa öyle bitti! Getafe'de Enes Ünal rüzgarı

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala tüm maçlar aynı saatte başladı. TFF 1. Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Ankaraspor, Menemenspor'un Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından lige veda eden ikinci takım oldu.
 
Adana Demirspor, 64 puanla averajla liderliğe yükseldi. Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puanda takipte.
 
İşte maçların sonuçları:
 
MAÇLAR SONA ERDİ
 
Akhisarspor-Altay: 2-0
Menemenspor-Eskişehirspor: 2-1
Altınordu-Giresunspor:0-0
Tuzlaspor-A. Demirspor: 0-3
Ankaraspor-Bandırmaspor: 3-2
Boluspor-Samsunspor: 0-2
Bursaspor-İstanbulspor: 1-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 0-2
Balıkesirspor-A. Keçiörengücü: 1-2

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe maçına damga vurdu! Harun Tekin'in hatası çıldırttı Fenerbahçe maçına damga vurdu! Harun Tekin'in hatası çıldırttı
Belhanda'nın yerine Rusların süper starı Alan Dzagoev Galatasaray'a geliyor...Belhanda'nın yerine Rusların süper starı Alan Dzagoev Galatasaray'a geliyor... Hem taraftarların hem Terim'in sabrını taşırmıştı ! Galatasaray'da Luyindama'ya güle güleHem taraftarların hem Terim'in sabrını taşırmıştı ! Galatasaray'da Luyindama'ya güle güle Yunanistan dediler ama Martin Linnes Trabzonspor'a gidiyorYunanistan dediler ama Martin Linnes Trabzonspor'a gidiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.