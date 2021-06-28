TFF 1.Lig'den Sevilla'ya...

Futbolcu fabrikası Altınordu'da yıldız oyuncu Burak İnce için Sevilla girişimlere başladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi - 12:18
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Burak İnce'nin Avrupa'ya transferi için temasları sıklaştırdı.
 
Genç futbolcunun Sevilla'ya transferinde görüşmeler sürerken, birçok formül de masada bulunuyor. İspanyol devi, 17 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattıktan sonra 18 yaşına girinceye kadar başka bir kulübe kiralamayı planlarken, Altınordu oyuncunun gelişimi konusunda söz sahibi olmak istiyor.
 
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla TFF 1. Lig'de dikkatleri çeken Burak, Altınordu'da çıktığı 28 maçta 5 gol attı.
 
Bir süredir Burak ve Enis'e talip olan kulüplerle yüz yüze görüşmek için Avrupa'da temaslarda bulunan Altınordu yönetimi, Her iki oyuncu için de 2,5 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istiyor.

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Etiketler: burak ince sevilla
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