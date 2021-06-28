TFF 1.Lig'den Sevilla'ya...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla TFF 1. Lig'de dikkatleri çeken Burak, Altınordu'da çıktığı 28 maçta 5 gol attı.

Bir süredir Burak ve Enis'e talip olan kulüplerle yüz yüze görüşmek için Avrupa'da temaslarda bulunan Altınordu yönetimi, Her iki oyuncu için de 2,5 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istiyor.