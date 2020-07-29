TFF 1. Lig'e çıkan son ekip belli oldu!

TFF 2. Lig play-off finalinde Manisa Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışlarında 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:56
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TFF 2. Lig play-off finalinde nomal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışlarında 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son ekip oldu.
 
TFF 2. Lig play-off finalinde Manisa Futbol Kulübü ile Tuzlaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 90+4. dakikasında Tuzlaspor'da Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart gördü.
 
Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca maçta seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Manisa Futbol Kulübü'nü 5-4 yenen Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ve Bandırmaspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükseldi. 

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