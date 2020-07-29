TFF 1. Lig'e çıkan son ekip belli oldu!

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:56
TFF 2. Lig play-off finalinde nomal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada Manisa
Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışlarında 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son ekip oldu.
TFF 2. Lig play-off finalinde Manisa Futbol Kulübü ile Tuzlaspor Antalya
Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 90+4. dakikasında Tuzlaspor'da Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart gördü.
Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca maçta seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Manisa Futbol Kulübü'nü 5-4 yenen Tuzlaspor, Yılport Samsunspor
ve Bandırmaspor
'un ardından TFF 1. Lig'e yükseldi.