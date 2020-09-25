TFF 3 hakemin corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 klasman hakem ve bir bölgesel hakemin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Eylül 2020 Cuma - 15:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2 klasman hakem ile bir bölgesel hakemin corona virüs testinin pozitif çıktığını resmi siteden açıkladı.
 
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde: 
İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
TFF Sağlık Kurulu
 
 
 

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Etiketler: TFF hakem corona virüs
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