TFF açıkladı! 1 hakemin testi pozitif çıktı

TFF'den yapılan açıklamaya göre 1 hakemin coronavirüs testi pozitif çıktı.

19 Mart 2021 Cuma - 12:16
İLGİLİ HABERLER
Kristijan Lovric bombası! Süper Lig devleri peşinde Çağlar ve Cengiz'den sonra Orkun Kökçü de Leicester City'e gidiyor Pelkas'tan Erol Bulut'a: Beni 10 numara oynat hocam Dünkü sonuçların ardından 1 basamak daha geriledik Hosseini'ye 3 yıllık kontrat

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: tff korona
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Xherdan Shaqiri'yi Galatasaray istedi Fenerbahçe imza attırıyor! Xherdan Shaqiri'yi Galatasaray istedi Fenerbahçe imza attırıyor!
Fenerbahçe 3 teknik direktörle masaya oturdu! Derbi kötü biterse Erol Bulut'a güle güleFenerbahçe 3 teknik direktörle masaya oturdu! Derbi kötü biterse Erol Bulut'a güle güle Mustafa Cengiz açıklamıştı! Galatasaray'da 3 imza birdenMustafa Cengiz açıklamıştı! Galatasaray'da 3 imza birden Fenerbahçe'de flaş Perotti gelişmesi! Eşyalarını toplarken...Fenerbahçe'de flaş Perotti gelişmesi! Eşyalarını toplarken...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.