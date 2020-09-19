TFF açıkladı! 6 hakem corona virüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin corona virüse yakalandığını açıkladı.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 12:39 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 12:44
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Türkiye Futbol Federasyonu, 4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin corona virüse yakalandığını açıkladı.
 
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
 

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Etiketler: TFF hakem corona virüs
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