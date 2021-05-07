TFF açıkladı! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçındaki 'penaltı' pozisyonu için kural hatası başvurusunu reddetti.

07 Mayıs 2021 Cuma - 13:10
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TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."

PENALTI İPTAL EDİLMİŞTİ
 
Ligin 38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut pozisyon öncesinde ofsayt kararının doğru olacağını bildirmişti ve penaltıyı iptal ettirmişti.

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Etiketler: fenerbahçe alanyaspor kural hatası
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