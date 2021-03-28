TFF açıkladı! Letonya maçı seyircili olacak

28 Mart 2021 Pazar - 16:34
Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Letonya
ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa
elemesi maçında yüzde 15 oranında seyirci alınacağını açıkladı.
İşte açıklama:
"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.
Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA
ve TFF Sağlık
Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES
kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."