TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı konuşmada yayıncı kuruluşla anlaşılamadığını söyledi.

Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildiğini duyuran Özdemir, "Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beİN Sports'a ihtarname gönderdik. beİN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz." dedi.

Nihat Özdemir sözlerini, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık" ifadeleriyle tamamladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise "5. haftayı oynuyoruz ama hala para alamadık. Konuyla ilgili uzlaşma da sağlanamadı. beIN Sports'un geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok." şeklinde konuştu.