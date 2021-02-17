TFF Başkanı Özdemir duyurdu: 1 Nisan'a kadar seyircisiz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemle ilgili konular hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Özdemir, 1 Nisan'a kadar maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini ifade ederken sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı ile bir karar verileceğini belirtti.

Nihat Özdemir'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan satır başları;

1 NİSAN'A KADAR SEYİRCİLİ OYNATMA ŞANSIMIZ YOK

Son yaptığımız toplantıda şu sonuca vardık, 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Şimdi hedefimiz, kalan 17 haftayı da sağlıklı bir şekilde tamamlayarak 16 Mayıs'ta bütün liglerimizi bitirmek istiyoruz. Bundan dolayı tüm kulüp başkanlarıma, teknik direktörlerime ve sahada ter döken futbolcu kardeşlerime candan teşekkür ediyorum.

SOSYAL MEDYAYA BAKMIYORUZ

Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 51 puanla zirve yarışında. Bu durum en son 28 sene önce görüldü. Fakat şunu bunu şikayet ediyorlar. İnandık, kulüplerimizle oturduk ve pandemi döneminde ne gibi tedbirler alacağımıza karar verdik. A. Alanyaspor, A. Hatayspor ve Gaziantep FK da şampiyonlukta iddia sahibidir diyebilirim. Bizim hedefimiz, kalan maçları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek.

SÜPER LİG STATLARININ ZEMİNLERİ

TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler.

HOLLANDA MAÇININ STADI

Hollanda eleme maçımızı Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajı iyi değil. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor.

YAYINCI KURULUŞ...

2021-2022 sezonunun yayın hakları da beIN SPORTS'ta olacak. 2022 yılından itibaren 5 yıllık yeni ihale yapmamız gerekiyor. Bu yıl bitmeden ihaleyi sonlandırmamız lazım. Ben beIN SPORTS ile devam etmek isterim.