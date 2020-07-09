TFF'den bir ilk! 7 ay sonra Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Abdülkadir Bitigen, 7 ay sonra ilk kez bir Fenerbahçe maçına atandı. Bitigen, bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor müsabakasında düdük çalacak.

09 Temmuz 2020 Perşembe - 12:43 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 12:44
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini resmen açıkladı.
 
Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; bu hafta Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmaya hakem Abdülkadir Bitigen atandı.
 
222 GÜN SONRA FENERBAHÇE MAÇI YÖNETECEK
 
Abdülkadir Bitigen, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sona eren Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin ardından ilk kez sarı lacivertli ekibin maçında düdük çalacak.
 
37 yaşındaki hakem böylece 7 ay 9 gün sonra ilk kez bir Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak.
 
4 DAKİKA 17 SANİYE KRİZİ
 
30 Kasım 2019'da İzmir'de oynanan karşılaşmada çaldığı tartışmalı düdükler sebebiyle eleştirilen Abdülkadir Bitigen, özellikle Garry Rodrigues'in Göztepe ağlarına gönderdiği beraberlik golünün VAR'da uzun süre incelenmesi nedeniyle tepki çekmişti.
 
Sarı lacivertli takım, Göztepe maçından bir gün sonra Garry Rodrigues'in gol sevincinin fotoğrafını paylaşmış ve söz konusu paylaşıma "Dört dakika on yedi saniye!" notunu düşerek Abdülkadir Bitigen'in VAR'daki inceleme süresine atıfta bulunmuştu.
 
 

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