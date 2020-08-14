TFF’den Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

14 Ağustos 2020 Cuma - 7:17 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 7:44
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
 
TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
 
 

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