TFF'den flaş karar! 2. Lig ve 3. Lig'ler oynatılmayacak

TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi.

30 Haziran 2020 Salı - 20:18 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 20:36
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TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan  vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2.  ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve  kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da bir toplantı gerçekleştirildiği  belirtildi.
 
Kulüplerin toplantıda, liglerin oynanmamasını talep edip, tescil  konusunu TFF Yönetim Kurulu'na bıraktığı belirtilerek, "Kulüp temsilcileri ile  karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu  değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör  Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF'nin liglerin tescil formatı ile  ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk  futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 

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