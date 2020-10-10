TFF'den flaş 'Seyirci alma' kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, localara yüzde 50 oranında seyirci alınacağını duyurdu.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 17:49
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Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Ekim tarihinden itibaren localara seyirci alınacağını açıkladı.
 
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
 
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.
 
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir."

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Etiketler: tff seyirci
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