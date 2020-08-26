TFF'den harcama limiti kararı

TFF Yönetimi’nin dün yaptığı toplantıdan somut bir adım atılmadı, harcama limitleri için şimdilik kulüpleri bekleme kararı alındı

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 8:53
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Riva’da yaklaşık 5 saat süren toplantıda, “Harcama limitleri” konusunda gelen öneriler ve imzalar masaya yatırıldı. Hiçbir teklif 21 ıslak imzayı taşımadığı için yönetim değişiklik yapmadı. Konu rafa kaldırılmadı ancak kulüplerin gözlem altına alınması kararlaştırıldı
 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun önünde bulunan dosyalar masaya yatırıldı ancak futbol camiasının merakla beklediği “Harcama limitleri” konusunda somut bir adım atılmadı.
 
Riva’da bir araya gelen üyeler, Kulüpler Birliği Vakfı aracılığıyla kendilerine gelen önerileri konuştu. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda kulüplerin teklifleri değerlendirildi.
 
Fenerbahçe’nin istediği, “Harcama limitlerinin belirlenmesinde finansal borçlarda ana para ödemeleri dahil olmasın” önerisine 19 kulüp imza koyarken, Galatasaray ve Trabzonspor buna karşı çıkmıştı. Aynı şekilde limit aşımının yüzde 40’a çıkarılması istenmiş, Kasımpaşa gibi borcu olmayan kulüplerin sermaye artırımı ve diğer gelirlerin 3’te 1’inin değil, tamamının limite dahil olması istenmişti. Bunun gibi tüm teklifleri görüşen TFF Yönetimi’nden bir karar çıkmadı. Buna gerekçe olarak, 21 kulübün 21’inin de imzasını koyduğu bir öneri bulunmamasıydı.
 
Bundan önce yapılan 8 kulüp başkanının katıldığı toplantıda Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, “Değişiklik istiyorsanız 21 ıslak imza ile gelin” sözü burada belirleyici oldu. Kulüplerin birlikte hareket edememesi nedeniyle TFF Yönetimi de değişiklik yapmadı.
 
Buna rağmen “Harcama limiti” ile ilgili değişikliğin toptan fara kaldırılmadığı, kulüplerin hareketlerinin takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Başta Fenerbahçe olmak üzere diğer kulüplerin hareketlerini gözlemleyecek TFF’nin şimdilik kulüpleri bekleyeceği, buna göre net bir karar alacağı dile getirildi. (Milliyet)
 
 

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