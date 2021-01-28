TFF'den seyircili plan! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalışma sürüyor. Yapılan planlamaya göre ise 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasitesi ise rakiplerini ağırlaması seçeneği masada. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün işaret ettiği, 'Aşı olma koşulu' da planın en önemli parçası.

28 Ocak 2021 Perşembe - 11:39
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler Borç 14 milyar liraya dayandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Borç 14 milyar liraya dayandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte Dirar'ın yeni takımı... Fenerbahçe'de Mesut Özil imzayı attı!

Pandemi nedeniyle Türkiye'de futbol müsabakaları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalşıma sürüyor. Yapılan planlamaya göre ise 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek. 
 
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak. 
 
Bilindiği üzere TFF Başkanı Nihat Özdemir dün oynanan Süper Kupa Finali öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamada, aşılanmış seyircilerin maçlara girebilmesi seçeneği üzerine çalıştıklarını aktarmıştı.
 
Bilindiği üzere bu sezon sadece localara bazı maçlarda taraftarlar alınmış ancak covid-19 vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamalara spor sahaları da eklenmişti. (Fanatik)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe derbi seyirci
SPOR GÜNDEMİ
GALERİ
Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim biletini kesti, bir dönem kapandı... Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim biletini kesti, bir dönem kapandı...
Fenerbahçe'nin gözdesi Omar Colley kararını verdi! Fenerbahçe'nin gözdesi Omar Colley kararını verdi! Fenerbahçe, Galatasaray peşindeydi! İşte Boupendza'nın yeni takımı... Fenerbahçe, Galatasaray peşindeydi! İşte Boupendza'nın yeni takımı... Dev Transferde mutlu son! Fenerbahçe'den ters köşe... Dev Transferde mutlu son! Fenerbahçe'den ters köşe...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.