TFF'den talimat değişikliği! Harcama limiti...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptı. Geçen sezon yüzde 30 olan harcama limitindeki kabul edilebilir sapma bu sezon yüzde 15’e indirildi. Faiz oranlarında ise kolaylık sağlandı

24 Temmuz 2020 Cuma - 7:53
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda 2020-2021 futbol sezonu öncesinde Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişikliklerle gidildiğini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden de değişiklikler duyuruldu.
 
Toplantıda Finansal Fair Play’de önemli konular kararlaştırıldı. Kulüpler Birliği Vakfı’nın harcama limitinde kabul edilebilir sapmada esneklik tanınması isteği kabul görmedi ve geçen sezon yüzde 30 olan sapma bu sezon için yüzde 15’e düştü. Diğer sezonlar için de denk bütçe istendi. Böylece transfer harcamasında kulüpler daha dikkatli davranması gerekecek.
 
Bir diğer öne çıkan karar da faiz konusunda oldu. Pandemi koşulları göz önünde tutularak harcama limitinin hesaplanmasındaki finansal borçlara uygulanan faiz oranlarında kulüplerin eline rahatlacak bir düzenleme yapıldı.
 
 

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