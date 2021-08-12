TFF'den UEFA'nın kaldırdığı deplasman golü kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'un konuğu oldu. Yarın (13 Ağustos) başlayacak Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde merak edilen soruları cevaplayan Özdemir, çarpıcı ifadeler kullandı. Çift aşı olan seyircilerin maçlara alınacağını söyleyen Özdemir, zemini elverişsiz statlarda müsabakaların oynatılmayacağını ifade etti.

TFF Başkanı, 8+6 olarak değişen yabancı kuralının uygulanacağını belirtirken, deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı. İşte detaylar...

"Geçtiğimiz sezonun inşallah tekrarını yaşarız. Yarışmacı bir lig olsun. İnsanların futboldan zevk almasını, güzel, çekişmeli, bol gollü maçların olmasını arzuluyoruz. Localar tam kapasiteli olacak. Stadyumlarımız şimdilik yüzde 50 dolacak.

Biz bu kararı alırken PCR testinin yeterli olacağına karar kıldık. Sağlık kurullarının görüşmeleri neticesinde bir genelge hazırladık. Bunları konuşurken 5 binin altında bir vaka sayısı vardı. Şimdi 27 bini geçti. Maçla girerken mutlaka çift aşı istiyoruz. 3 hafta lig maçları arka arkaya cumartesi - pazar olarak oynanacak. Sonrasında milli maç aramız var. O arada tekrar sağlık kurulumuz, bakanlıkla görüşmeleri yaparak, çift aşı sistemini oturtarak stadyum kapasitelerini arttırabiliriz.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gittik. Adana Demirspor, yüzde 50'ye uymuştu ancak bir dolu, bir boş koltuk olması gerek. Buna uyulmamıştı. Kale arkasında sosyal mesafeye uyulmamıştı. Bunlara uyulmazsa maalesef bu duruma cezalı talimatnamelerimiz olacak.

Deplasmanlara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske, mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık.

Geçen yıl zeminlerden çok büyük şikayetler aldık. Sanki bunun sorumlusu TFF'ymiş gibi kamuoyunda da eleştirildik. Halbuki hiçbir sorumluluğumuz yoktu, her kulüp kendi stadından sorumluydu. Bu sene talimatı değiştirdik. Her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Bütün takımların zeminlerini inceliyoruz.

Her stadımızı aynı seviyeye çekmek istiyoruz. Her zemini denetleyeceğiz. Eğer o zeminde problem varsa denetimler sıklaştırılacak. Hala düzelmediyse o stadyumdaki maçı başka stadyuma alacağız. Biz Cenk Tosun 'dan çok ümitliydik. EURO 2020'de çok iyi işler yapacağına inanıyorduk. Maalesef Erzurum 'da belki zeminden belki başka bir şeyden sakatlandı. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz.

"DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKIYOR"

UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor.

"TFF 1. LİG'E VAR GELİYOR"

3 tane VAR sezonunu geride bıraktık. İlk yılında sıkıntılar yaşadık, ikinci yılda azalttık, geçen yıl da üçüncü yılı yaşadık. Gelecek sezon artık TFF 1. Lig'de de VAR olacak. Son Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar hızlı olduğunu gördük. Serdar Tatlı ve ekibiyle devam ediyoruz.

Biz MHK'mize güveniyoruz. İnşallah bu sene daha rahat bir sezon görüyoruz. En az hakem kararlarındaki hata ve VAR'daki hatalarla sezonu yürütmek istiyoruz. Hakem adaleti dağıtan kimsedir. Adaleti dağıtarak, hakemlerimize güvenerek başarılı bir sezon geçireceğiz.

Oyuncular maçlarda hakemi kandırıcı hareketler yapmasınlar. Hocalarımız, hakemlerimize yardımcı olsunlar. Yedek kulübesinde herhangi bir şekilde hatalı hareket eden bir takım mensubu, teknik direktörün ceza almasına neden olacak.

Gol çizgisi teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Önemli olan stadyumların teknik kapasitesinin buna yeterli olması. Gol çizgisi teknolojisinin maçlarımızda uygulanmasını ben destekliyorum. İnşallah yakın zamanda da uygulayacağız.

Barcelona, Messi'yi takım harcama limitinden dolayı elinde tutamadı. Harcama limitlerini, TFF Sicil Kurulumuzla beraber çalışarak yapıyoruz. Bunu yaymayı düşünüyoruz. TFF 1. Lig'e de yapmak istiyoruz. 2. ve 3. Lig'den de "Bize de limit gelsin" talepleri var.

Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbol takımı kurmaya karar verdi. Bunu bir müjde olarak veriyorum.