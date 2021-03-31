TFF duyurdu! 1. Lig'de VAR uygulanacak!

TFF, 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba - 11:46 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 11:53
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin uygulanmasına karar verdi.

FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı.

Türkiye böylece Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa’nın sayılı ülkeleri arasında yer alacak.

2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig’de hayata geçirilen VAR, ülkemizde Süper Kupa’nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

FIFA’nın 2018 Dünya Kupası’nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye’de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1. Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı.

 

 

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Etiketler: TFF VAR sistemi VAR kararı
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