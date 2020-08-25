TFF: Ekim ayından itibaren maçlar, sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.Kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.Ateş ölçümü yapılacak, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunlu olacak.

25 Ağustos 2020 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 17:55
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı! Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi MHK Başkanı Başkanı Serdar Tatlı oldu Lazio Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştı Beşiktaş, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı resmen...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı. Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılırken, bu açıklamada ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak seyirci alınacağı kaydedilirken, stadyumun yüzde 30'u kapasitesinde seyirci alımı yapılacak ve tüm seyircilerin sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.
 
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."
 
B TAKIMLAR LİGİ KURULUYOR 
 
 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin futbolcularının yanı sıra genç oyuncularının forma giyebileceği B Takımlar Ligi kurulmasına karar verdi. Katılımın isteğe bağlı olacağı ligi ilk üçte bitiren takımlara para ödülü verilecek. TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, ikinciye 3 milyon, üçüncüye de 2 milyon TL ödül verilecek.Açıklamada, B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detayların daha sonra ilan edileceği belirtildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ronaldo ve Georgina Rodriguez nişanlandı mı? Ronaldo ve Georgina Rodriguez nişanlandı mı?
Galatasaray'da son dakika! Muslera'dan sonra üç şok daha...Galatasaray'da son dakika! Muslera'dan sonra üç şok daha... Emre Belözoğlu'ndan sürpriz görüşme! Bomba transfer...Emre Belözoğlu'ndan sürpriz görüşme! Bomba transfer... Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bonservissiz...Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bonservissiz...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.