TFF: Hakemlerimizden birinin corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

10 Temmuz 2020 Cuma - 14:45 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 15:02
İLGİLİ HABERLER
Son dakika Başakşehir'in rakibi belli oldu Konyaspor kural hatası nedeniyle maçın tekrarını istedi! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İhtarın bedeli kulübe oldu Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile yollarını ayırıyor

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Süper Lig'i sallayacak gelişme! Erol Bulut ve Ersun Yanal... Süper Lig'i sallayacak gelişme! Erol Bulut ve Ersun Yanal...
Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş sözler: 2010-2011 sezonu şampiyonu...TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş sözler: 2010-2011 sezonu şampiyonu... Galatasaray'la ilgili bombayı patlattı! '8 ayrılık var'Galatasaray'la ilgili bombayı patlattı! '8 ayrılık var'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.