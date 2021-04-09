TFF kararını verdi! Bölgesel Amatör Lig'ler mayıs ayına ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.

09 Nisan 2021 Cuma - 18:13 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 18:36
İLGİLİ HABERLER
Roma'nın efsane kaptanı Daniele De Rossi hastaneye kaldırıldı! UEFA'dan EURO 2020 için seyirci açıklaması! Ülkeler kabul etti Süper Lig ekibi Karagümrük'te yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı! Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'te büyük şok Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

TFF'den yapılan açıklamada Kovid-19'un son dönemdeki seyri üzerine  sağlık kurulu tarafından değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Yeni tedbirleri  zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266  takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı  konusunda sağlık kurulu görüş birliğine varmıştır." denildi.
 
Açıklama şu ifadelerle devam etti:
 
"Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel  Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası  başlatılması uygun bulunmuştur."
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
3 İrfan Can Kahveci eder! Fenerbahçe'de kaçan büyük balık... 3 İrfan Can Kahveci eder! Fenerbahçe'de kaçan büyük balık...
Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü... Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü... Galatasaray'da imzalar atılıyor! 5 isimle anlaşma sağlandı...Galatasaray'da imzalar atılıyor! 5 isimle anlaşma sağlandı... Edin Visca transferi için bomba gelişme! ilk hamlesini yaptı...Edin Visca transferi için bomba gelişme! ilk hamlesini yaptı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.