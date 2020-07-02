TFF'nin kulüplere yabancı sayısı önerisi: 8+3

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri’nde başta yabancı kuralı olmak üzere Türk futbolunu yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı. Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F,Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bizzat katıldığı toplantıda G.Saray’ı Sportif AŞ Yöneticisi Oytun Özer temsil etti.

Mustafa Cengiz telekonferansla katıldı

Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer kulüp başkanları zirveye telekonferans yöntemiyle katıldı. Saat 10.30’da başlayıp 16.00’ya kadar süren toplantıda 5 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. TFF cephesinde ise başkan Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş hazır bulundu. Toplantının en önemli konusu uzun zamandır tartışılan yabancı sayısı oldu.

3 yılda sayı 14'ten 8'e üşecek

Yabancı oyuncu sayıyla ilgili olarak daha önce bir komite oluşturan Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere şu 3 öneriyi sundu: ÂÖnümüzdeki sezon yabancı sayısını 14’ten 12’e düşelim. Sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olsun. Â2021-22 sezonunda 10 yabancıya inelim. Sahada 7 yabancı, 4 yerli oyuncu olsun. 2022-23 sezonunda ise rakam 8’e insin. Sahada 6 yabancı ve 5 yerli futbolcu olsun. (Hürriyet)