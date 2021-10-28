TFF resmen duyurdu! Statlar tam kapasite seyirci alabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

AA 28 Ekim 2021 Perşembe - 19:48 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 19:54
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Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, TFF Sağlık  Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak  şartıyla, 9 Kasım'dan itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara  yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
 
TFF Sağlık Kurulunun statlara yüzde 100 kapasite ile seyirci  alınmasına ilişkin TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen görüşünün, şu  şekilde olduğu aktarıldı:
 
"Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü  kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı  09.11.2021 tarihinde, 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkanına  sahip olacaklardır. Bu sebeple 09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci  olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen  aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup,  Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini  tamamlamış olanlar ile Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş  olan kişilerin 'Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'  ile belirlenen şartlara uygun olarak stadyumlara tam kapasite ile seyirci  alınması uygun bulunmuştur.
 
Stadyumlara tam kapasite ile seyirci alındığında oluşabilecek bulaş  riskini en düşük seviyede tutmak amacıyla  09.11.2021 tarihinden itibaren tüm  müsabakalara hangi yaş grubunda olursa olsun aşı takvimini tamamlamamış kişilerin  alınmaması toplum sağlığında risk yönetimi açısından uygun olacaktır. Dolayısıyla  09.11.2021 tarihinden itibaren lig müsabakalarına artık PCR testi ile seyirci  alınması söz konusu olmayacaktır.
 
Tüm bunlarla birlikte mevsimsel grip olgularının arttığı bu dönemde,  hem Kovid-19 hem de gripten korunmak için pandemi ile mücadelede elimizdeki en  önemli silah olan aşılanma yanında her alanda olduğu gibi tribünde de maske  (stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılmaması), mesafe (seyircilerin  kendi koltuklarında oturması ve tezahürat ile gol sevinci sırasında bulaş riski  yaratacak şekilde mesafe kuralını bozmamaları) ve hijyene azami özen  gösterilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak doğru olacaktır."
 

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