TFF, taraftarların stadyuma giriş şartlarını açıkladı

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

"Süper Lig ve TFF 1. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES /Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passoligin ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.*

3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

4. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.**

5. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.

* Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.

** Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur"