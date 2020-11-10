TFF ve Süper Lig kulüplerinin 10 Kasım mesajları

TFF: Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygıyla anıyoruz.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ:



Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyor, Beşiktaş Camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yineliyoruz.

Aziz milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla da başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş eşsiz bir liderdir.

Atatürk’ün, ‘En büyük eserim’ diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı yolda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.



İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatan ımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

TFF ve kulüplerden 10 Kasım mesajları



FENERBAHÇE: Ey Büyük Atamız,

Zorluklarla mücadele eden bir milletin yarınlara yürümesi için her şeyini ortaya koyan, Türk milletinin ruhunda yaşayan Ulu Önderimiz...

SEN;

Üretimi baş tacı edip, ‘köylü milletin efendisidir’ derken,

Küçük bir kız çocuğunun elinden tutup okuma yazma öğretirken,

“Kadınlar saygıyı ve eşitliği hak ediyor” diyerek Cumhuriyetimize kadın haklarını tanıyan ilk ülkelerden biri olma gururunu yaşatırken,

Ülken, gençlerin için aydınlık yarınlar adına eğitimin, sanatın ve ilmin önemini vurgularken,

Bugün dahi bizlere rehber olan düşüncelerini kelimelere döküp, tarihe not düşerken

Cephede, canından çok sevdiğin ülken ve milletin için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyarken

BİZDİN!

Şimdi;

BİZ;

Milletine verdiğin tüm sorumluluğun farkında,

Ülkemiz için üretip, çalışıp hep daha iyi daha ileri adım atma yolunda

Her daim, vatan menfaatlerinin önceliğinde

Uğruna canlar verilmiş vatan toprağının her bir kutsal karışının hassasiyetinde

Milletçe kenetlenip birbirimizi sevdiğimizde,

İyi günde ve istisnasız her zor günde,

Senin fikirlerini benimseyip, bizlere işaret ettiğin yolda yürüdüğümüzde,

SEN olduk!

BÜYÜK ATATÜRK,

Kalbimizde yerin baki,

sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz,

Sadece bugün, sadece bir gün değil, Dünya var oldukça #BİZSENİZ!

GALATASARAY:



Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

TRABZONSPOR:



Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

BAŞAKŞEHİR:



Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...

SİVASSPOR:



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, sevgi, şükran ve özlemle anıyoruz.

GÖZTEPE:



Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

O'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

ALANYASPOR:



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ:



Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz.

GAZİANTEP FK:



Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; saygı, özlem ve minnetle anıyoruz! #YerinDolmaz

HATAYSPOR:



Işığın yolumuzu aydınlatır Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde



KAYSERİSPOR:



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz.

ERZURUMSPOR:



İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu ‘’ben’’ kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir!