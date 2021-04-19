The Sun'dan Avrupa Süper Ligi için bomba Galatasaray iddiası

Futbolun önde gelen takımlarının Avrupa Süper Ligi'nin kurulması ve bu oluşumda yer alması Avrupa futbolunda adeta bomba etkisi yarattı. FIFA ve UEFA başta olmak üzere bu yapı büyük tepkilere yol açtı.

Barcelona, Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal , Tottenham, Manchester City, Real Madrid Atletico Madrid , AC Milan , Inter Milan ve Juventus olmak üzere 12 kulübün yer aldığı organizasyona gelecek günlerde 3 kulübün daha dahil olması bekleniyor. Böylece 20 takımın yer alması planlanan organizasyonda 15 kulüp şimdiden belirlenmiş olacak.

Geri kalan 5 kontenjandan birinin temsilcimiz Galatasaray 'ın olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor. Nitekim, bu organizyon gündeme geldiği sıralarda İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın da turnuvada yer almasına sıcak bakıldığını belirtmişti. Diğer takımların ise Ajax , Celtic ve Kızılyıldız olabileceği vurgulanmıştı.

Avrupa Süper Ligi kuruldu! Peki şimdi ne olacak?

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından Kulüpler Birliği, yaptığı açıklamada yeni oluşumu eleştirmiş ve UEFA'nın yanında yer aldığını belirtmişti. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği'nden istifa etmişti