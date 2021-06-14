Thiam ve Sinan Gümüş Ç.Rizespor'a gidiyor

Teknik direktör BülentUygun’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeşil-Mavililer, ilk olarak Fenerbahçe ’nin yıldızlarına göz dikti. Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Thiam ve Sinan Gümüş’ü kadrosuna katmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, ilk resmi görüşmeyi de yaptı.

Thiam’ı kiralık, diğer futbolcuları da bonservisleri ile renklerine bağlamayı planlayan Karadeniz ekibi bu transferlerde tüm şartları zorlayacak. Bülent Uygun’un 3 isimde de ısrarcı olduğu ve transferde önceliğin bu oyunculara verilmesini istediği öğrenildi.