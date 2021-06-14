Thiam ve Sinan Gümüş Ç.Rizespor'a gidiyor

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Mame Thiam ve Sinan Gümüş için Ç.Rizespor devreye girdi.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 11:10
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Düşme korkusu yaşadığı geçtiğimiz sezonun son haftalarında rahat bir nefes alanÇaykur Rizespor , 2021-22 için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, listesinde yer alan oyuncuların transferi konusunda somut adımlar attı.
 
Teknik direktör BülentUygun’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeşil-Mavililer, ilk olarak Fenerbahçe ’nin yıldızlarına göz dikti. Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Thiam ve Sinan Gümüş’ü kadrosuna katmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, ilk resmi görüşmeyi de yaptı.
 
Thiam’ı kiralık, diğer futbolcuları da bonservisleri ile renklerine bağlamayı planlayan Karadeniz ekibi bu transferlerde tüm şartları zorlayacak. Bülent Uygun’un 3 isimde de ısrarcı olduğu ve transferde önceliğin bu oyunculara verilmesini istediği öğrenildi.

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Etiketler: thiam sinan gümüş rizespor
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