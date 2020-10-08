THY Euroleague'de derbi haftası!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları THY Euroleague'in 2. hafta maçında bugün karşı karşıya gelecek. İşte ekiplerin en iyileri...

08 Ekim 2020 Perşembe - 12:09 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 12:54
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin ilk hafta maçında sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko ise evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.
 
Anadolu Efes'in 688. maçı
 
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 688. maçına çıkacak.
 
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 687 müsabakada 388 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.
 
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY EuroLeague'nde ise 440. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 439 mücadelede 231 galibiyet ve 208 yenilgi yaşadı.
 
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Fenerbahçe Beko'nun 539. maçı
 
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.
Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 538 karşılaşmanın 309'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.
 
Avrupa Ligi'nde ise 336 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 198 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.
 
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Etiketler: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko Euroleague
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