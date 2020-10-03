THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı! Anadolu Efes, Zenit maçı özeti...

03 Ekim 2020 Cumartesi - 21:45
| Son Güncelleme : 03 10 2020 - 21:49
THY Euroleague
’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Sezonun ilk haftasında Türk takımları 2’de 1 yaptı. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Sırp takımı Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Anadolu Efes
ise Sinan Erdem Spor
Salonu’nda mücadele ettiği Zenit’e 73-69 yenildi. Haftanın önemli maçlarından olan müsabakada ise gülen taraf Barcelona
oldu. Barca, konuk ettiği CSKA Moskova
’yı 76-66’lık skorla yendi.
THY Euroleague’in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos: 67 - Zalgiris Kaunas: 68
Valencia Basket: 65 - Asvel: 63
Khimki Moskova : 76 - Panathinaikos: 78
Fenerbahçe Beko
: 77 - Kızılyıldız: 63
Bayern Münih: 79 - Olimpia Milano: 81
Baskonia: 76 - Real Madrid
: 63