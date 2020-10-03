THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı! Anadolu Efes, Zenit maçı özeti...

THY Euroleague’in ilk haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’e yenilirken, Fenerbahçe Beko ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız’ı mağlup etti.

03 Ekim 2020 Cumartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 21:49
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THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Sezonun ilk haftasında Türk takımları 2’de 1 yaptı. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Sırp takımı Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği Zenit’e 73-69 yenildi. Haftanın önemli maçlarından olan müsabakada ise gülen taraf Barcelona oldu. Barca, konuk ettiği CSKA Moskova’yı 76-66’lık skorla yendi.
 
THY Euroleague’in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
  Anadolu Efes: 69 - Zenit Saint Petersburg: 73
  Olympiakos: 67 - Zalgiris Kaunas: 68
  Maccabi Tel Aviv: 80 - ALBA Berlin: 73
  FC Barcelona: 76 - CSKA Moskova: 66
  Valencia Basket: 65 - Asvel: 63
  Khimki Moskova : 76 - Panathinaikos: 78
  Fenerbahçe Beko: 77 - Kızılyıldız: 63
  Bayern Münih: 79 - Olimpia Milano: 81
  Baskonia: 76 - Real Madrid: 63
 

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