Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile karşılaşıyor

29 Temmuz 2021 Perşembe - 15:08
| Son Güncelleme : 29 07 2021 - 17:23
A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçında FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD
ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE 1 - ABD 2
1. SET: 19 - 25
2. SET: 20 - 25
3. SET: 25 - 17
4. SET: 8 - 5
Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa
'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya
'ya 3-1 yenildi.
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.