Tokyo 2020'de Filenin Sultanları ABD'yi salladı yıkamadı 2-3

29 Temmuz 2021 Perşembe - 15:08
| Son Güncelleme : 29 07 2021 - 18:07
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD
'ye 3-2 mağlup oldu.
TÜRKİYE 2 - ABD 3
1. SET: 19 - 25
2. SET: 20 - 25
3. SET: 25 - 17
4. SET: 25 - 20
5. SET: 12 - 15
Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa
'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya
'ya 3-1 yenildi.
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.