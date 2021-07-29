Tokyo 2020'de Filenin Sultanları ABD'yi salladı yıkamadı 2-3

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

29 Temmuz 2021 Perşembe - 15:08 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 18:07
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
 
 
TÜRKİYE 2 - ABD 3
 
1. SET:  19 - 25
 
2. SET:  20 - 25
 
3. SET:  25 - 17
 
4. SET:  25 - 20
 
5. SET: 12 - 15
 
 
 
Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0  mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli  voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.
 
 
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin  ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
 
 
 
 
 
 
 
 

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