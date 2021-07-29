Tokyo 2020'de Filenin Sultanları ABD'yi salladı yıkamadı 2-3

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD 'ye 3-2 mağlup oldu. TÜRKİYE 2 - ABD 3 1. SET: 19 - 25 2. SET: 20 - 25 3. SET: 25 - 17 4. SET: 25 - 20 5. SET: 12 - 15

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa 'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya 'ya 3-1 yenildi.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.