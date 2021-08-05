Tokyo 2020'de tarihi başarı! Eray Şamdan'dan olimpiyatlarda gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.

AA 05 Ağustos 2021 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 15:18
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler  kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı. 
 
Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67  kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı.
 
Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi.  Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha  kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.
 
Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.
 
Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede  Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.
 
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da  salondan takip etti.
 
 

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Etiketler: karate tokyo olimpiyat Tokyo 2020 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eray Şamdan-
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