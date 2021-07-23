Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda açılış töreni başladı

Dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Olimpiyat Oyunları'nda açılış töreni başladı. "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle gerçekleştiriliyor. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar spor cular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak.

TÜRKİYE SAHNEYE ÇIKTI

Açılış töreninde Türk sporcular sahneye çıktı. Açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na Covid-19 pandemisi nedeniyle seyirci alınmayacak. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT KARNESİ

Türkiye, Tokyo 2020'ye 58'i erkek, 50'si kadın olmak üzere toplam 108 sporcuyla katılacak. Takım sporlarından sadece voleybol takımımız Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

TV YAYINI TRT SPOR VE EUROSPORT'TA

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldızı ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilir. Açılış töreni ise TRT Spor ve Eurosport 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE 33 SPORCU GÖNDERDİ

2020 Tokyo Olimpiyatları'na yerli ve yabancı toplam 33 sporcu gönderen Fenerbahçe tarihi bir gurur yaşıyor. 7 farklı branşta sporcularını takip edecek sarı-lacivertliler, ısrarla savunulan ‘spor kulübü’ geleneğini sürdürüyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SPORCULARA MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış törenini yerinden takip etti. Bakan Kasapoğlu, "Açılış Töreni’nde milli sporcularımızın yanındayız!" paylaşımında bulundu.

GÖZLER "SÜPER MARIO'YU" ARADI

Tokyo olimpiyatlarının açılış seremonisinde Shinzo Abe sürprizi yaşandı. Japonya’da dönemin başbakanı olan Abe, 2016 Rio Olimpiyatları’nda üzerinde atari oyunu karakteri ‘Süper Mario’ kostümüyle katılmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Maracana'da yeşil borudan çıkmıştı

Kapanış seremonisinde Mario, prensesi bulmak için arşınladığı yeşil boruları bu kez Maracana Stadyumu’na gelmek için kullanırken, izleyicileri büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Mario’nun tesisatçı kostümünün altından, oyunların bir sonraki ev sahibi ülkesi olan Japonya’nın Başbakanı Şinzo Abe çıkmıştı.