Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları ilk mağlubiyeti aldı: Türkiye 1 - İtalya 3

A Milli Voleybol Takımımız Tokyo Olimpiyatlarında İtalya mücadelesini 3-1 kaybetti.

27 Temmuz 2021 Salı - 8:34 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 12:26
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti! Filenin Sultanları'ndan Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi galibiyet Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu Filenin Sultanları çok rahat! Türkiye: 3 Belçika: 0 Galatasaray Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti

Türkiye İtalya voleybol maçı ile 2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün İtalya ile karşı karşıya geldi.  Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı.
 
 
TÜRKİYE: 1 - İTALYA: 3
 
1. SET: 22 - 25
 
2. SET: 25 - 23
 
3. SET: 20 - 25
 
4. SET:  15 - 25
 
 
 
Milli takım 29 Temmuz’da ABD ile, 31 Temmuz’da Arjantin ile 2 Ağustos’ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.
 
 
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
 
 
İDDAA'DA FAVORİ İTALYA
Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor. 
 
 
Sabahın erken saatlerinde Çin ile ABD mücadelesinin uzun soluklu olması beklenirken, günün programına bakıldığında "Hangi maç uzun sürer?" sorusuna ikinci sırada verilecek cevap, "İtalya-Türkiye" olarak dikkat çekiyor.
 
Toplam sayı sayısında barem 175.5 olarak belirlendi.
 
 
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
 
 
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
 
 
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
 
 
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: A Milli Voleybol Takımı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları voleybol İtalya italya türkiye maçı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vitor Pereira istedi Ali Koç devreye girdi, Boupendza harekatı... Vitor Pereira istedi Ali Koç devreye girdi, Boupendza harekatı...
Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Ozan Tufan'a da Premier Lig'den talip! Kanarya'da B Planı Dorukhan Toköz...Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Ozan Tufan'a da Premier Lig'den talip! Kanarya'da B Planı Dorukhan Toköz... Galatasaray 7. transferi bitirdi!! İşte Aslan'ın transfer listesi... Galatasaray 7. transferi bitirdi!! İşte Aslan'ın transfer listesi... Ezeli rakipler karşı karşıya! Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı: Muslera çıldırtmıştı Fatih Terim bizzat görüştüEzeli rakipler karşı karşıya! Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı: Muslera çıldırtmıştı Fatih Terim bizzat görüştü
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.