Tokyo'da şampiyon Brezilya!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda İspanya ile final oynayan Brezilya güçlü rakibini uzatmalarda 2-1'lik skorla devirdi ve şampiyon oldu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 18:20
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler final müsabakasında Brezilya, normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
 
Uluslararası Yokohoma Stadı'nda gerçekleşen final maçında Brezilya ile İspanya karşılaştı.
 
İlk yarıyı 45+2. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle Brezilya 1-0 önde tamamladı. İspanya, maça Mikel Oyarzabal'la dengeyi getirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.
 
Uzatmaların ikinci devresinde 108. dakikada Malcom'un golüyle 2-1 öne geçen Brezilya üstünlüğünü korudu ve altın madalyayı elde etti.
 
2016 Rio'da da altın madalya kazanan Brezilya, olimpiyatlarda üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
 
DANI ALVES KOLEKSİYONUNA OLİMPİYATI DA EKLEDİ
 
Brezilya'nın tecrübeli ismi Dani Alves, başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.
 
38 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin Brezilya Milli Takımı'yla 2 Kupa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası, kulüplerde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunuyor.

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Etiketler: brezilya ispanya tokyo olimpiyatları
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