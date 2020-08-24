Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

Yeni Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meseli.

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:28
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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Daha önce sözleşmesi sona eren Hasan ALi Kaldırım, Mehmet Ekici ve son olarak da Alper Potuk ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekipte bir ayrılık daha her an gerçekleşebilir
 
2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahanın Alman ekipleriyle temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan Tolgay, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
 
 

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