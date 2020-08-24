Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:28
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Daha önce sözleşmesi sona eren Hasan
ALi Kaldırım, Mehmet Ekici
ve son olarak da Alper Potuk
ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekipte bir ayrılık daha her an gerçekleşebilir
2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahanın Alman ekipleriyle temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan Tolgay, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.